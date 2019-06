Senioren laten hun gezondheid checken tijdens Vitaliteitsdagen in Helmond

video Twee branden in Helmond: garage en auto verwoest

13:40 HELMOND - In Helmond hebben in de nacht van zondag op maandag twee branden gewoed. In de Jan van der Spekstraat ontstond brand in de garage van een woning. Er vielen geen gewonden. De garage brandde volledig uit, maar de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning.