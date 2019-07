Seniorenvakantieweek in Helmond: Lekker de nagels laten lakken

Het is één van de dingen die wat moeilijker gaan als je ouder wordt. Nagels lakken is immers precisiewerk. Daarom laten Willie Smits (84) en Diny van Leuken (89) dat nu graag over aan de jonge garde. Als vriendinnen kiezen ze dezelfde kleurkeuze. Daarom moet de één even wachten als de ander met dat potje bezig is. Maar daar hebben ze lak aan. Ontspannen is het credo op deze verwenmiddag in woonzorgcentrum Alphonsus in Helmond.