Seniorenwandeling in Helmond

Medische en sociale problemen stapelen zich op in binnenstad Helmond

3:00 HELMOND - Ze vertellen een uur over de problemen die zij als huisartsen van de Helmondse binnenstad zoal aanhoren in gesprek met hun patiënten. Armoede, ongeletterdheid, drugs, slechte huisvesting of helemaal geen huis. Maar Amely Overmars en Rob Linssen van 't Heelhuis en Wim Heres van huisartsenpraktijk Leonardus willen niet afsluiten in mineur.