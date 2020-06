Senna (15) en Demelza (18) duwden auto's uit volgelopen tunnel in Helmond: ‘Ik heb nu wel spierpijn in m'n kuiten’

Toch al optreden in Cacaofa­briek

9:26 HELMOND - Het officiële programma voor de popzaal ligt stil, maar donderdag stond er toch een band op het podium van de Helmondse Cacaofabriek. In alle vroegte. Voltage bracht live op Radio 2 ‘She's gone like the wind’. Daarmee was de formatie rond Helmonder Dave Vermeulen te horen in het ochtendprogramma ‘Jan-Willem start op’ (en via de site ook te zien).