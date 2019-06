Senzer-baas René Walenberg: ‘Afgelopen jaar verdomd hard gewerkt’

Van oude werf naar groen woonplein in Stiphout

19:00 HELMOND - Dát er nieuwbouw komt op de plek van de werf van het voormalige bouwbedrijf Adriaans in Stiphout, was al bekend. Nu is ook duidelijk hoe het plan Tyboschplein eruit gaat zien. Waar op dit moment nog loodsen en containers staan (foto onder), verrijzen vanaf komend voorjaar vijftig woningen.