Senzer keerde in Helmond en omgeving al voor 16,4 miljoen euro coronasteun uit en verwacht weinig misbruik

Het koken pakken ze Peter Malfliet niet zomaar af: ‘De mensen in de wijk tellen er op en ik ben nuttig bezig’

1 februari HELMOND - Zaterdagmorgen in alle vroegte loopt Peter Malfliet over markt in Helmond. Langs de groentekraam, poelier, melkboer... Het is vaste prik voor de 64-jarige amateurkok die iedere week minstens vijftig warme maaltijden maakt in wijkhuis Westwijzer in Helmond-West. ,,De mensen tellen er op. Als zij genieten, geniet ik ook.”