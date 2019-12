Serge van de Brug nieuwe VVD-wethouder in Helmond

Jan Lammers bekent in Helmond: ik was jarenlang een milieubar­baar

20:00 HELMOND - Oud-coureur Jan Lammers sprak gisteren in Helmond tijdens een debat over schone auto’s. Best opmerkelijk, voor iemand die jarenlang in benzineverslindende wagens scheurde. Toch heeft het milieu ook veel te danken aan de Formule 1, aldus Lammers.