Sfeer in Helmondse politiek totaal verziekt, coach moet helpen: 'Het lijkt nergens op’

Cliënten van Grote Beek kunnen fluiten naar hun statiegeld: ‘Dit is pure diefstal’

EINDHOVEN - Leeg flesje of blikje fris? Op het terrein van de Grote Beek in Eindhoven kunnen cliënten dat inleveren, in een afgesloten afvalbak. Maar naar die 15 cent statiegeld kunnen ze dan fluiten. ,,Pure diefstal, roven van mensen die het toch al moeilijk hebben’’, vindt Ans Hendriks uit Eindhoven.