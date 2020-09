Shell-directrice uit Helmond is geestig op de zondagochtend

Precies een half jaar geleden zou Marjan van Loon, de grote baas van Shell, al op bezoek komen bij Zondagse Soep. ,,Maar dat liep even anders”, blikte interviewer Arnold Otten luchtig terug op het begin van de coronacrisis. Zondag was het dan alsnog zover. Van Loon, geboren in het Lambertusziekenhuis en opgegroeid in de Zeppelinstraat, schoof aan in haar thuisstad. Aan de tafel, met daarop een geruit tafelkleed en een gietijzeren soeppan, was de Shell-ceo duidelijk op haar gemak. ,,Kijk, ons mam zit op rij één.”