Shell-topvrouw Marjan van Loon alsnog in talkshow Zondagse Soep in Helmond

Geboren Helmondse Van Loon is sinds 2016 president-directeur van Shell Nederland. In 2017 werd ze gekozen tot meest invloedrijke vrouw in het Nederlandse bedrijfsleven. De andere gasten zijn cabaretière Lonne Gosling en chirurg-intensivist Martijn Castelijns van het Elkerliek Ziekenhuis. Er is weer een gesproken column van Wouter de Vree en muziek van huisband Le Jazz. De toegang is gratis, maar vanwege corona is er slechts plaats voor honderd bezoekers.