Shishalounge in centrum Helmond jaar dicht na vondst coke en hasj

Bedrijven Zuid­oost-Bra­bant vragen voor miljoenen aan overheids­steun, DAF spant met 28 miljoen de kroon

11:26 Duizenden bedrijven in Zuidoost-Brabant hebben samen voor honderden miljoenen euro's aan overheidssteun aangevraagd. Van VDL, DAF en hightechbedrijven tot PSV, culturele instellingen, toprestaurants en vervoerders. Zelfs de gemeente Asten klopte aan bij het subsidieloket in de coronacrisis. Onderaan dit artikel vind je een tool waarmee je per bedrijf of plaatsnaam kunt zien hoeveel overheidssteun is aangevraagd.