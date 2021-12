Shoppen bij de drogist, wandelen door een leeg Helmond: je moet wat als alles dicht is

Omdat Martien wilde voetballen richtte hij zelf maar een club op

SOMEREN-HEIDE - Martien van de Mortel wilde voetballen. Dus richtte hij maar een voetbalclub op. Die in Someren-Heide, waarvan hij nu 50 jaar erelid is, waar de slogan ‘één doel, één gevoel’ is en een pater ooit furore maakte in de spits.

