Silvester-Bernadette in Helmond in de race voor sportiefste school

9:47 EINDHOVEN - In een doodskist de laatste minuten van Lady Di ervaren, of hartkloppingen krijgen van een hysterische machine met wild om zich heen maaiende armen, dat kon je beleven tijdens eerdere edities van STRP. De huidige versie van het technologie- en kunstfestival is veel minder duister en soms zelfs een oase van rust. Een technologische oase, uiteraard.