Simon van Gennip zegt na halve eeuw de veiling in Mierlo vaarwel: 'Veiling staat te koop en leeftijd begint te wegen’

Voorbestemd als boer koos hij voor de tuinbouw. Omdat Simon van Gennip zijn hoofd boven het maaiveld durfde uitsteken tijdens onderhandelingen met de bank, kan hij nu terugkijken op ruim 50 jaar leiden van de veiling in Mierlo. Met succes. En als het niet meezat: ‘Dan schilden we asperges en schoonden spruitjes.’

Nu, in zijn 82e levensjaar, is het moment gekomen dat Simon van Gennip stopt als voorzitter van Fruitveiling-vereening de Kerseboom in Mierlo. ,,De veiling staat te koop en mijn leeftijd begint te wegen,” zegt hij.

Quote Ik had een enorme passie en drive voor mijn vak. Zodoende wilde ik graag meedenken en meewerken aan het veiling­werk Simon van Gennip

Zijn laatste vergadering wordt de algemene jaarvergadering op woensdag 14 juli. ,,Het zal een dag worden met een lach en een traan", voorziet hij. ,,Dit is mijn levenswerk en het doet pijn om te stoppen. Maar vooral kijk ik met trots en enorm veel plezier terug op al die tijd en energie die ik erin heb mogen steken en het vertrouwen dat ik kreeg van alle leden en bestuursleden. Ik heb hard gevochten om voor de boeren en tuinders altijd een goede prijs neer te leggen, maar die tijd is nu voorbij. Het is goed zo.”

Zeven dagen per week keihard werken

Van Gennip was zeventien jaar toen hij besloot om niet het boerenleven van zijn vader te ambiëren. ,,Mijn ouders hadden varkens, kippen en koeien en moesten zeven dagen per week keihard werken. Ik wilde liever de tuinbouw in. Dat kon, want voor een boerenjongen was ik behoorlijk opgeleid.” Hij had zijn middenstandsdiploma gehaald, zijn boekhoudkunde deed hij in de avonduren en hij doorstroomde zowel de tuinbouw- als landbouwschool.”

In 1964 sloot Van Gennip zich aan als bestuurslid bij de - in augustus 1910 opgerichte - ‘Fruitveiling-vereening de Kerseboom’. Dat jaar zou de veiling een grote ontwikkeling doormaken. Van Gennip: ,,Ik had een enorme passie en drive voor mijn vak. Zodoende wilde ik graag meedenken en meewerken aan het veilingwerk.”

Deel van salaris afstaan

In dat jaar kwam de ook wens van een eigen veilinggebouw tot stand. Op Loeswijk kon een perceel grond aangekocht worden, maar daar was veel geld voor nodig. ,,Wel 100.000 gulden. De Boerenleenbank (voorloper Rabobank, red.) wilde dat geld alleen lenen als de vijf bestuursleden ieder voor 20.000 gulden borg zouden staan. Eén bestuurslid trok zich terug. Ik heb toen afgesproken om ook dit bedrag op me te nemen, met dien verstande dat de directeur een deel van zijn salaris zou afstaan als de veiling niet goed zou draaien.”

Quote Ik ben 19 keer gekozen, geweldig toch? Simon van Gennip

Gelukkig draaide de veiling als een tierelier. ,,We sloten contracten af bij conservenfabrikanten en we maakten vervolgens afspraak met de leden van de veiling welke en hoeveel producten zij zouden gaan telen.” Die producten vonden hun weg naar veel conservenfabrieken in Nederland. ,,Minder gunstige jaren werden gecompenseerd met het schillen van asperges en het schonen van spruitjes. Op het gebied van hand geschoonde spruitjes bouwden we een unieke naam op! En door de activiteiten van de Mierlose veiling zijn vele levensvatbare vollegronds tuinbouwbedrijven in Mierlo en omgeving ontstaan.”

Hoofd boven het maaiveld

Sinds 1969 is Van Gennip voorzitter geweest. ,,Een hele eer! Ik denk dat ik het had te danken aan het feit dat ik mijn hoofd boven het maaiveld had durven uitsteken tijdens de onderhandelingen met de bank.” Om de drie jaar is hij telkens herkozen. ,,Steeds met een zeer grote meerderheid van stemmen door de leden. Vervolgens werd er in ons vijfkoppige bestuur een voorzitter gekozen. Ik ben 19 keer gekozen, geweldig toch?”