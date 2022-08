Sjoelen en rikken, met een frietje na: senioren hebben in Mierlo-Hout hun eigen vakantieweek

Column Als niks meer werkte en klopte, kon je altijd nog via Helmond gaan

Bijna had ik het verjaardagsfeest van een van mijn broers laten schieten. Vanwege het gedoe bij de Nederlandse Spoorwegen rondom Eindhoven. Want om op het feest te komen moest ik via Eindhoven reizen. Op onze website las ik over de chaos en lange rijen in de brandende zon op Eindhoven Centraal, omdat reizigers wegens werkzaamheden er de bus moesten nemen naar Boxtel. Toen kwam daar ook nog een storing bij naar Weert.

16 augustus