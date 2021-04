Skatepark Tienerhuis in Helmond al bijna 25 jaar dé plek om met vrienden te zijn

HELMOND - Ze maken het vaak genoeg mee dat jongeren al een half uur voor opengaan voor de poort staan te wachten. Het Tienerhuis in de Helmondse wijk Brouwhuis is een geliefde plek voor jongeren, niet alleen om te skaten of te steppen maar ook gewoon om even te kletsen.

Tygo Derkx (11) is een van de jongens die vaak bij het Tienerhuis te vinden is. ,,Ik kom hier bijna elke dag om beter te leren steppen en skaten”, zegt hij. ,,Het is leuk om hier met vrienden te zijn.” Dat is voor jongeren uit Brouwhuis en omgeving al 24 jaar zo.

Geen moment stil gezeten

Vrijwilligster Melissa van der Kammen merkt dat die behoefte er continu is. Sinds de heropening van het Tienerhuis eind maart vanwege de versoepelde coronamaatregelen, hebben de vrijwilligers geen moment stil gezeten. Op de dagen dat ze open zijn ziet beheerder Maarten Janssen veel jeugd. ,,Elke dag zijn er minstens vijftig jongeren hier.”

Volgend jaar bestaat het Tienerhuis 25 jaar. Het wordt ook nog altijd gevolgd door ‘oudere jongeren’ zoals de 23-jarige Tommy Hermens die vanaf zijn 8ste al kind aan huis is. ,,Ik ging vaak met mijn vriendengroep. Het was een plek waar we heen gingen om af te spreken en vooral ook om te skaten.”

Quote Het was de plek waar ik met vrienden samenkwam. We spraken ook nooit iets af, je was er gewoon of je was er niet Kuno Weening (21)

Kuno Weening (21) woont tegenwoordig in Breda, maar bewaart fijne herinneringen aan het Tienerhuisherinneren. ,,Ja dat was gewoon tof. Het was de plek waar ik met vrienden samenkwam. We spraken ook nooit iets af, je was er gewoon of je was er niet.” Hij vertelt dat het Tienerhuis een van zijn belangrijkste herinneringen is aan zijn basisschooltijd. ,,Ik ben er in die tijd zo vaak geweest dat je je er toch een beetje ontwikkelt en het was voor mij een makkelijke plek om heen te gaan.”

Beheerder Janssen is trots op die laagdrempeligheid. ,,Kinderen kunnen hier zonder te betalen naar binnen en de skates en steps kunnen ze gratis lenen. Zo willen we het voor iedereen aantrekkelijk houden. Dunya Tabibi (11) vindt dat fijn. ,,Ik kan hier makkelijk heen gaan om met mijn vrienden te zijn. Meestal kletsen we gewoon, maar ik vind het ook leuk om te steppen of te skeeleren. We hebben hier een vriendengroep gemaakt.”

Een pannakooi en een blotevoetenpad

Plannen voor de toekomst zijn volop in de maak. ,,We willen dat het Tienerhuis meer wordt dan een skatepark, want we hebben ook een jongensclub en een meidenavond. We gaan ook een pannakooi bouwen, zodat ze hier kunnen voetballen. Achter in het park zijn we nu bezig met een blotevoetenpad.” Ook wil de organisatie zich meer inzetten voor kinderen van asielzoekers en Poolse kinderen. ,,De bevolking van Brouwhuis en de Rijpelberg verschuift, dus wij verschuiven mee.”