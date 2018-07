Skorriemorrie-shirts, uit liefde voor Helmond

Hij had niet gedacht dat het zo ingewikkeld zou zijn. Jean-Pierre Noten wilde gewoon graag een petje kopen op internet, met 'Helmond' erop. Of iets in die trant. ,,Bleek helemaal niet te bestaan", vertelt de 33-jarige Noten. ,,Ik ben groot fan van PSV, dus ik heb nog even getwijfeld over een petje met Eindhoven erop. Maar daar kun je natuurlijk niet mee rondlopen in Helmond, de stad waar ik keitrots op ben."