Slachtoffer brutale autodiefstal in Helmond: Hij mengde zich gewoon tussen de feestgasten

"De dief mengde zich gewoon tussen de feestgasten", vertelt Van Breukelen (31) over het besloten verjaardagsfeest dat afgelopen zondag werd gevierd in een etablissement aan de Mierloseweg. "Stom natuurlijk om m'n sleutels in m'n jas te laten zitten. Maar hier hou je geen rekening mee."

Lees ook Politie in Helmond zet achtervolging in, maar autodieven weten te ontkomen Lees meer

De auto werd omstreeks 20.00 uur gestolen. Van Breukelen kwam er enkele minuten later al achter dat zijn wagen weg was. "De politie kwam direct in actie. Er zit een trackingssysteem in, waardoor de locatie van de auto altijd zichtbaar is. Er zijn toen verschillende eenheden direct naar de Esdoornhof in Helmond gereden."

Mont-Blanc

Daar werd de auto onbeheerd aangetroffen. De dader was al gevlucht. "Maar mijn interpretatie is dat de politie wel weet wie hier achter zit. Ik heb een foto laten zien die ik heb gemaakt van de beveiligingsbeelden van het restaurant", zegt Van Breukelen. "De dader schijnt geen vaste woon- of verblijfplaats te hebben."

De Mercedes van Van Breukelen liep een kleine kras op aan de binnenkant. Ook werden er enkele kostbare spullen uit zijn auto meegenomen. "Een smart-watch, een Mont Blanc-pen en de jassen van mij en mijn vriendin. Dit is een dure, maar goede les."