Slachtoffer steekincident op De Braak in Helmond doet geen aangifte

Feuerrie­gel na afscheid SMO Helmond geëerd met plek in canon

12:25 HELMOND - Jürgen Feuerriegel is opgenomen in de Canon Sociaal Werk. De geboren Duitser nam donderdag afscheid als bestuurder van Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) in Helmond. Op de website canonsociaalwerk.eu is sindsdien een uitgebreid profiel van Feuerriegel te vinden.