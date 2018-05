Slachtoffer wraakvader uit Helmond wordt psychisch onderzocht

DEN BOSCH - Er komt een nieuw onderzoek naar de psyche van Jack S, beter bekend als het slachtoffer van wraakvader Mario Haazen. Dat besloot het gerechtshof op een verzoek van zijn advocate, die namens hem in hoger beroep ging. S. is veroordeeld tot veertien maanden cel met daarna opnieuw dwang-tbs .

S. (48) stond eind vorig jaar terecht voor negen zaken uit 2016, onder andere bezit van kinderporno, bedreigen van zijn ex door een foto van haar dochtertje te sturen met een kogelwond, computervredebreuk omdat hij het Facebookaccount van dat meisje hackte en haar op sekssites zette. Verder de verleiding van de dochter van Haazen, met erfvredebreuk, omdat hij bloemen en chocolade in de achtertuin had achtergelaten.

Heikel punt

Het psychisch onderzoek van S. is een heikel punt. De man had, voordat hij in 2016 in de fout ging, ruim tien jaar tbs achter de rug. Toen hij uiteindelijk werd gearresteerd (in het ziekenhuis omdat Haazen onder andere zijn armen op vele plaatsen had gebroken) weigerde hij mee te werken aan onderzoek naar zijn geest. De rechters stuurden hem desondanks naar het Pieter Baan Centrum, maar hij wilde daar geen antwoorden geven.

Dat gebeurt vaker, uit angst voor een vonnis met tbs. Daar is eigenlijk een rapport van deskundigen voor nodig, dat tbs adviseert. Maar in uitzonderlijke gevallen beslist een rechtbank op eigen gezag. Want hoewel rechters geen artsen zijn, kunnen ze toch vinden dat er overduidelijk een stoornis speelt. Dat gebeurde bij Jack S.

Destijds op de zitting zelf koos S. opeens eieren voor zijn geld en wilde zich alsnog laten onderzoeken. Dat was te laat, vonden de rechters toen. Nu vroeg zijn advocate Sophie Sassen opnieuw om een onderzoek. Jack S. wil laten zien dat hij 'geen affiniteit heeft met jongeren', hoewel hij wel een facebookprofiel als tiener aanmaakte en prettige contacten had die hem uit zijn eenzaamheid haalden. Hij zei dat hij jongeren zo ook hielp, en dat wil hij eigenlijk ook blijven doen. Maar dat 'heeft allemaal niks te maken met seksuele aantrekking', die hem wel verweten wordt.

Kliniek