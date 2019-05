Slachtoffers herdenken en de vrijheid vieren in De Peel

HELMOND - ‘In vrijheid kiezen' is het thema dit jaar van dodenherdenking. Op 4 mei worden weer de oorlogsslachtoffers herdacht. Een overzicht van de ceremonies in deze regio.

4 MEI

Helmond

Het Hortensiapark is al jaren de plek waar in Helmond de dodenherdenking plaatsvindt. Om 19.30 uur steekt burgemeester Elly Blanksma met kinderen waxinelampjes aan in de St. Jozefsgedachteniskapel. Daarna begint het officiële programma met een optreden van celliste Lidwien Kuipers, een toespraak van Blanksma en de last-post door trompettist Frank van den Heuvel. Na de twee minuten stilte worden kransen en bloemen gelegd en draagt jeugdburgemeester Daan Mikkers het nationaal 4 mei gedicht voor. Het St. Catharinagilde verzorgt het vendelgebed, HMC speelt het Wilhelmus.

Deurne

Op vijf plekken in de gemeente worden de doden herdacht. In het centrum van Deurne start om 19.30 uur een viering in de Willibrorduskerk. Liessel houdt een stille tocht naar het herdenkingsmonument aan de Monseigneur Berkvensstraat. Vertrek is om 19.40 uur op het Kastanjeplein. Ook in Helenaveen is een stille tocht. Vanaf 19.30 uur van De Gouden Helm naar het monument, met medewerking van fanfare Wilona. In ontmoetingscentrum Den Draai in Zeilberg begint om 19.00 uur een herdenkingsbijeenkomst met onder meer harmonie Excelsior en Koor Animato/Vela Monte; rond 19.20 uur vertrekt een stoet naar het oorlogsmonument aan de Hanenbergweg. Neerkant staat vanaf 19.15 uur in De Moost stil bij de slachtoffers.

Asten

De herdenking begint om 18.45 uur in De Klepel. Burgemeester Hubert Vos houdt een toespraak, waarna er optredens zijn van gemengd koor Amuze en muziekvereniging Sancta Maria. Er worden twee verhalen uit de Tweede Wereldoorlog verteld en om 19.40 uur vertrekt een stille tocht naar het Moussaultpark.

Someren

De Peelpioniers houden oorlogsverhalen levend door middel van vlogs. Deze video's worden vertoond in de Ruchte in Someren, aan het einde van de herdenkingsceremonie, die om 19.00 uur start in het cultureel centrum. Onder leiding van Schuttersgilde St. Joris lopen de aanwezigen naar het monument bij het gemeentehuis voor de 2 minuten stilte en kranslegging. Muziekvereniging Someren Lust verzorgt de muziek.

Mierlo

De herdenkingsbijeenkomst op het Brits Ereveld aan de Geldropseweg in Mierlo start om 19.45 uur met een toespraak door burgemeester Désirée Schmalschläger. Na de twee minuten stilte worden het Brits en Nederlandse volkslied gespeeld door Harmonie St. Lucia, Fanfare Euphonia en Geldrops Muziek Corps en gezongen door Mierlo Vocaal. De Geldropse voorleeskampioen Erdem Beylik draagt een tekst voor.

Gemert

De dodenherdenking begint om 19.00 uur in de kerk St. Jans Onthoofding in Gemert, waar onder meer enkele gedichten worden voorgedragen. Aansluitend volgt een stille tocht naar het Ridderplein waar om 20.00 uur twee minuten stilte zal worden gehouden ter nagedachtenis van de slachtoffers. Onder andere Fanfare St. Lucia De Mortel, het Gilde Sint Joris Gemert, Scouting Willibrordus Gemert, Amnesty International en leerlingen van de Jenaplanschool Gemert werken mee aan de herdenking.

Laarbeek

De dodenherdenking in Laarbeek begint om 19.00 uur in de Muziektuin. Daar zorgen harmonie O&U uit Beek en Donk en de Gemert Firebrigade Pipes & Drums voor muzikale ondersteuning. Verder werken onder andere mee aan de viering: de Laarbeekse Veteranenvereniging, de diverse gildes, Amnesty International, Runningteam Laarbeek en scouting Beek en Donk.

Volledig scherm Herdenking bevrijding Helmond © FotoMeulenhof

5 MEI

In deze regio wordt vooral na de zomer uitgebreid stilgestaan bij 75 jaar bevrijding. Toch vinden er op bevrijdingsdag ook enkele activiteiten plaats. Zo loopt in de nacht van 4 op 5 mei een groep wandelaars letterlijk en figuurlijk van het donker naar het licht, van de dodenherdenking bij Kamp Vught via Gemert naar het Airborne monument in Eindhoven. Zondag vanaf 14.00 uur houdt Amnesty Gemert-Bakel in De Bunker een bevrijdingsfeest met bijdragen van de Gemertse formatie DIETER (wereldmuziek), de Amerikaanse singer/songwriter Rick Gray en vrienden en de regionale formatie Gipsy Mood (klezmer).

Evenals in voorgaande jaren gaat het Runningteam Laarbeek op 4 mei naar Wageningen om daar het bevrijdingsvuur op te halen en dit al lopend naar Laarbeek te brengen, over een afstand van circa 100 km. Binnen de gemeente wordt zondag een route gelopen door alle vier de kernen: om 10.00 uur in Mariahout bij de kerk, 10.45 uur in Lieshout bij de kiosk, 11.20 uur in Aarle-Rixtel bij de Couwenbergh en rond 12.00 uur finish in Beek en Donk bij het herdenkingsmonument naast het gemeentehuis.

Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost houdt 5 mei een ontmoetingsdag in de Cacaofabriek in Helmond. Iedereen is welkom van 13.00 tot 17.00 uur. Het programma bevat onder meer muziek van de Robert Smith Bluesband en dj Satisfaction, een optreden van verhalenvertelster Desiree Hornikx en kramen met eten, drinken en spelletjes voor kinderen.

