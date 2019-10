Slager in Someren-Eind stopt na 53 jaar

Van Doorn (67) nam in 1966 de zaak over zijn vader Bertje, die dat jaar overleed. Zijn moeder kwam er alleen voor te staan en Van Doorn stopte met school om in de winkel en slagerij te helpen. Toen hij veertig jaar slager was, liet hij in deze krant al weten waarom het moeilijk is om een opvolger te vinden. ,,De jeugd van tegenwoordig wil naast het dagelijkse werk ook nog tijd voor andere dingen. Het is daarom dat mijn kinderen een ander beroep hebben gekozen.”