‘Slechte reputatie’ van Somerense familie speelt zoon parten: ’Hij wordt altijd genoemd bij vechtpartijen’

De zoon (19) zou een hoofdrol hebben gespeeld bij een grote vechtpartij in augustus 2019 in Oostende. En eerder, in mei, zou hij kopschoppen hebben uitgedeeld bij een confrontatie in een feesttent in Someren. Maar: hij heeft niks gedaan in Oostende. Hij is erbij gelapt vanwege zijn ‘slechte naam’, denkt hij. Terwijl diezelfde reputatie juist zorgt dat niemand iets durft te zeggen over het kopschoppen.