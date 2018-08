Slimme Wijk Brandevoort: bedrijfsleven staat te trappelen

Beide firma’s waren donderdagmiddag aanwezig bij de eerste Business Challenge van Brainport Smart District (BSD). Op de Automotive Campus in Helmond werd de volgende stap gezet in de ontwikkeling van deze ‘Slimme Wijk’ in Brandevoort: het laten aanhaken van bedrijven met innovatieve concepten. En die vooral ook met elkaar in contact laten komen.

Brainport Smart District moet een toekomstbestendige wijk worden, op het gebied van energie, duurzaamheid, participatie, veiligheid, gezondheid en mobiliteit. In de praktijk zal dat neerkomen op zaken als hergebruik van materialen, modulair bouwen, een lokale voedselproductie, elektrisch verkeer en het delen van allerlei voorzieningen. De kaders zijn gesteld door de overheid, het bedrijfsleven kan er nu invulling aan gaan geven.

Tachtig ideeën

Vele tientallen bedrijven hadden vooraf zo’n tachtig uitgewerkte ideeën ingestuurd. Op de Automotive Campus kregen ze uitleg over de randvoorwaarden van pilotprojecten en de werkwijze van Stichting Brainport Smart District. In september wordt er voor het eerst een selectie gemaakt. „Vijftien projecten zullen waarschijnlijk doorgaan”, zei stichtingsdirecteur Peter Portheine.

Bij deze projecten zit normaal gesproken een pilot van de startup Amber Mobility (Technische Universiteit Eindhoven) en/of E Car Cell (Automotive Campus Helmond). „Dit project gaat wel goedgekeurd worden”, aldus Portheine. Nog dit jaar zullen dan vanaf NS-station Brandevoort de eerste tests plaatsvinden met elektrische deelauto’s.

Ook Team CASA van de TU/e is bijna klaar voor de start. Dit studententeam gaat in het najaar een comfortabele, betaalbare en duurzame proefwoning bouwen in de buurt van station Brandevoort. Een huis opgetrokken uit duurzame materialen en met - geïntegreerd in de fundering - een thermische seizoensopslag: water dat in de zomer is verwarmd, kan in de winter worden gebruikt om de temperatuur binnen aangenaam te houden. „Wat ons betreft wordt dit de nieuwe standaard”, sprak Team CASA-lid Antoine Post.

Ondersteuning

Wat er verder nog gaat komen, zal moeten blijken. Vanaf nu zullen elke drie maanden proefprojecten worden gekozen die uitgevoerd kunnen worden. Zulke projecten moeten wel zelfstandig haalbaar zijn. Maar Stichting Brainport Smart District kan wel ondersteuning bieden, eventueel tot aan een stuk financiering toe, aldus Portheine.

René Beks, directeur Ontwikkeling en Innovatie van Hendriks Coppelmans Bouwgroep, kan niet wachten. „Wij willen in de Slimme Wijk tweehonderd plus-op-de-meterwoningen bouwen.” Huizen dus die meer energie opwekken dan ze verbruiken. „We willen snel aan de slag, de burger vraagt erom.” De aanstaande samenwerking met Lightyear is voor Beks een kers op de taart. „Als we onze huizen kunnen koppelen aan mobiliteit, kunnen we opgewekte energie waarschijnlijk makkelijker opslaan en veel effectiever inzetten.”