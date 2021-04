Slimme wijk in Brandevoort krijgt in juni eerste bewoners: ‘Met energie van een lampje hele huis verwarmen’

Extra bankenkre­diet voor noodlij­dend bedrijf uit Veldhoven, 30 banen verdwijnen

29 maart VELDHOVEN - Bouwer van prefab woontorens Byldis is in financiële problemen geraakt. Het Veldhovense bedrijf dat in Rotterdam aan de hoogste woontoren van Nederland bouwt, krijgt extra krediet van de banken. Om kosten te besparen wordt een reorganisatie voorbereid die zo'n dertig van de 350 banen zal kosten. Ook gaat het bedrijf op zoek naar een nieuwe aandeelhouder.