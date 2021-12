Slimme woning CASA in Helmond krijgt ‘zusje’, oud-studenten TU/e bedenken versie om grote aantallen te bouwen

Antoine Post is een van de bekendste leden van Team CASA van TU/e-studenten. Hij is sinds oktober de bewoner van CASA 1.0, het eerste slimme huis in Brainport Smart District, in Brandevoort in Helmond. ,,Ja, het is echt geworden zoals we bedacht hebben: duurzaam, comfortabel, betaalbaar. Maar ook met de aanloopdingetjes die we ingecalculeerd hebben. Zo werkt één van de twee warmtepompen, de andere zijn we nog aan het inregelen. Dat is ook de bedoeling: feitelijk zijn we nog aan het testen om ervan te leren wat werkt voor CASA 2.0, de tweede versie", aldus Post.