Sloop Edah-gebouwen is weer een stap in de metamorfose van de Helmondse kanaalzone

Voor het plan met de naam Oranjekade worden de Edah-gebouwen gesloopt. Alleen een monumentale gevel aan de Kanaaldijk N.O. komt terug in het nieuwe wooncomplex. Na de grote brand in maart 2020 was het even spannend of dat nog wel zou kunnen. Maar al snel werd duidelijk dat de kantoormuur uit 1927 de vlammenzee goed genoeg had doorstaan. Hij vormt de basis voor de pakhuisarchitectuur die Oranjekade kenmerkt.