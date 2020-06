Sluiting slachterij Van Rooi Meat in Helmond zorgt voor onrust in de varkenshouderij

Woede over geschuif met marktkra­men in Helmond: van toplocatie naar niemands­land

17:00 HELMOND - Er wordt flink geschoven met de kramen op de markt in Helmond. Eerst om meer ruimte te maken vanwege de coronamaatregelen. Nu om plaats te maken voor terrassen. Woedend zijn Beppie en Hein Jacobs die al 25 jaar lederwaren verkopen op de markt in Helmond. ,,De omzet is met 75 procent gekelderd.”