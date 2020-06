SMO Helmond stopt met verhuren woonruimte aan cliënten; mensen na opvang spreiden over wijken

SMO huurt nu nog een pand aan het Ameidepark (voor jongeren tot 23) en 25 appartementen aan de Spoorstraat. SMO is de appartementen ooit gaan huren voor begeleid wonen. Er was dan altijd een tijdelijke plek beschikbaar voor vrouwen met kinderen die uit crisisopvang De Koning kwamen. Die woonzorgconstructie bestaat sinds vorig jaar niet meer. ,,Dan vraag je je af, waarom doen we dit nog zo?”, aldus SMO-directeur Kitty de Laat. ,,Het is ook helemaal niet fijn voor de cliënt. Het is stigmatiserend, ze hebben nog steeds geen eigen huis en er zitten veel mensen met problemen bij elkaar.”



Daarbij vindt SMO - dat zich bezighoudt met thuislozenzorg, sociale activering, crisisopvang, woonbegeleiding en armoedebestrijding in Helmond en de Peel - het ook niet haar taak verhuurder te zijn met alle bijhorende klussen als vloeren repareren en kranen vervangen. ,,Die kosten drukken op de begroting. Dat geld besteden we liever aan zorgverlening voor de doelgroep.”