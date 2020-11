Sneller weer op de been dankzij nieuw soort heupoperatie Elkerliek ziekenhuis Helmond

Elk jaar leidt een val bij duizenden Nederlandse senioren tot een gebroken heup. „Oudere patiënten die met een dergelijke fractuur in een ziekenhuis komen, krijgen óf een flinke operatie met een grote kans op complicaties voor de kiezen, óf er wordt vanwege de risico’s besloten om maar niets te doen”, aldus Guijt. „Nadeel is dat deze patiënten vaak aan bed gekluisterd blijven of in een rolstoel belanden.”