Sneltest blijkt niet betrouwbaar genoeg, zorginstelling sluit teststraat

Solarcentu­ry wil een zonnepark bouwen in Helmond. Geen panelen­veld in onze achtertuin zeggen deze Stiphoute­na­ren

2 november HELMOND - De (plannen voor) zonneweides schieten als paddenstoelen uit de grond. Op de ene plek hoor je er niemand over, op de andere klinkt luid protest. ‘Een landschappelijke moordaanslag’ noemt Guus Broeckx het plan voor een zonnepanelenveld in de weilanden bij Stiphout. Ze weten niet goed waar ze het over hebben, menen grondeigenaar Ton van Bokhoven en ontwikkelaar Solarcentury. ‘Het gebied wordt veel mooier dan het nu is. En er moeten in Helmond stappen worden gezet met duurzame energie.’