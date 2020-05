Snoepjes voor de voetbalopa’s in Helmond

Cultuurmi­nis­ter in Brabant: ‘Dat er instellin­gen gaan omvallen, is niet te voorkomen’

17:57 DEN BOSCH - Ingrid van Engelshoven, minister van cultuur, was zaterdag op werkbezoek in Den Bosch en sprak in De Verkadefabriek met kunstenaars, bestuurders en wethouders. Zij was onder de indruk van de samenwerking in cultureel Brabant.