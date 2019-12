Snollebollekes en Het Feestteam moeten afzeggen; Mierlo-Hout stelt Blau Weiss Party uit

Helmond toont waardering; zonder vrijwilli­gers lukt het niet

16:58 HELMOND - Zaterdag is het Nationale Vrijwilligersdag. Het moment om die mensen in het zonnetje te zetten en dat doen ze in Helmond vrijdag al. Respect en waardering is voor de betrokkenen van doorslaggevend belang. ,,Dat besef mag wel iets groter worden.”