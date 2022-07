‘Snotneus!’ van Helmondse stripmaker Jan Vriends beste jeugdalbum

Stijging aantal mensen met corona in ziekenhui­zen regio; Catharina Ziekenhuis overweegt weer mondkapjes in te voeren

EINDHOVEN - Het aantal mensen dat met corona in een van de vier ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant ligt is in een week tijd gestegen van 29 naar 47. Het Catharina kreeg er 10 patiënten bij en overweegt nu weer mondkapjes in te voeren.

5 juli