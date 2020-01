Soapserie Bubbles & Trubbles zet Brandevoort op zijn kop

Het tot in detail doorvoeren van een thema, dit jaar Bubbles & Trubbles, is typisch voor de Brandevoortse wijkquiz. "Gewoon een quiz maken kan natuurlijk, maar wij willen er toch iets bijzonders van maken. Die details maken het", vindt Vicky Hendrix, een van de organisatoren die rondloopt als het typetje Bitchie Betsie. "We hebben daarin ook wel een naam hoog te houden, al vroegen we ons na het succes van de Monopoly-editie vorig jaar wel af hoe we daar ooit nog overheen konden komen", voegt Evi Mol, organisator en initiatiefnemer van de quiz, toe. "Toch denk ik wel dat het gelukt is, juist omdat het weer zo anders is", vindt Hendrix.

Dit jaar moeten de quizdeelnemers zien te ontrafelen hoe de soapserie afloopt én wat er tijdens de quizopening in 't Brandpunt is gebeurd. Het antwoord: de bruid is tijdens haar bruiloft verwisseld door haar tweelingzus. Het komt hierbij goed uit dat 'bruid' en organisator Monique Saris ook in het echt een tweelingzus heeft. "Al onze familieleden worden ingezet", zegt Mol, die de avond doorbrengt als typetje Paula Roid, met een lach.

Tot de orde roepen

Diezelfde familieleden roepen de organisatoren ook weleens tot de orde. "Mijn man zegt wel eens: doe gewoon eens rustig. Ik ben al vier jaar lang elke dag bezig met de quiz. Bij alles wat ik zie of doe denk ik 'zou het iets voor de quiz zijn?'", vertelt Mol. Dat herkent medeorganisator Hendrix: "Je staat het hele jaar aan. Voor je privéleven is het best wel serieus."

Hierbij helpt het niet dat de organisatoren naar eigen zeggen best perfectionistisch zijn. "We willen het allemaal gewoon goed doen en leggen de lat voor onszelf erg hoog", meent Mol. Vragen komen niet zomaar in het quizboek en het draaiboek is enkele tientallen pagina's groot. "We hebben er weken op zitten puzzelen om alles kloppend te krijgen", vertelt Mol. Dit perfectionisme is ook goed merkbaar achter de schermen. De organisatoren rennen stressend van hot naar her om alles op tijd af te krijgen. De ontlading bij de organisatoren is dan ook groot als de quizopening goed is verlopen. "Wat was dit gaaf, echt kippenvel", aldus Hendrix.