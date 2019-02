‘Sobere’ reddingspoging Drakenbootfestival Helmond

HELMOND - Kan het Drakenbootfestival in Helmond toch doorgaan? Wethouder Antoinette Maas (GroenLinks) gaat opnieuw in gesprek met de organisatie van het evenement, maar níet met een extra cheque op zak. Dit was dinsdagavond de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering.

Eind januari werd bekend hoeveel subsidie de verschillende Helmondse evenementen dit jaar krijgen. Het Drakenbootfestival zette vrijwel direct zelf een kruis door de vijfde editie. Het evenement had 30.000 euro gevraagd en 20.000 gekregen.

Die 20.000 is dubbel zoveel als in 2018 maar toch onvoldoende, aldus voorzitter Dennis van Thiel van het Drakenbootfestival. Want afgelopen jaar moest er geld bij en dit jaar is bovendien sprake van extra kosten, onder meer omdat het festijn moet verkassen in verband met de ontwikkeling van het Burgemeester Geukerspark (voorheen Havenpark).

Met 450.000 euro heeft Helmond dit jaar drie keer zoveel te besteden aan evenementensubsidies als de voorbije jaren. Voorlopig lijken veruit de meeste partijen die een bijdrage van de gemeente vroegen content. Maar de organisatie van het Drakenbootfestival, de Rotary Helmond-Regio, dus niet. Zij zette de Helmondse politiek meteen het mes op de keel. Waarna de oppositiepartijen CDA en Helder Helmond kritische vragen stelden aan wethouder Maas.

Zij pareerde die dinsdagavond vol overtuiging. De verwachtingen bij de organisatie van het Drakenbootfestival zijn maanden geleden al getemperd en het evenement heeft er zélf voor gekozen de komende editie af te blazen, aldus Maas. Maar het belangrijkste: „Ook het Drakenbootfestival is eerlijk beoordeeld, op de afgesproken manier.”

Verschil van inzicht

De zeven oppositiepartijen in de Helmondse raad (CDA, Helder Helmond, 50Plus, PvdA, Plan!, Helmond Aktief en Fractie Bach Plus) wilden een gezamenlijke motie indienen. Gaandeweg de discussie ontstond er echter verschil van inzicht over de vraag of Maas wel of niet ‘met uitgestoken hand’ (lees: extra geld) weer in gesprek moet gaan.

Maas was niet te vermurwen. „Als we dat gaan doen, staan de andere 28 evenementen straks ook weer op de stoep. Dit is juist de subjectiviteit die we niet willen.” Kan de ontwikkeling van het Burgemeester Geukerspark dan misschien wat opschuiven, vroeg coalitiepartij VVD zich hardop af. Wethouder Erik de Vries (SP) gaf aan dat daar niet op gehoopt moet worden.