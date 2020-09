Sobere viering 76 jaar bevrijding Helmond. ‘Zou u uw leven wagen voor een vreemde?’

HELMOND - Ook al staat is er een lege stoel voor alle Helmonders die in de oorlogsjaren zijn gesneuveld, toch is 25 september voor Helmond een feest. Gisteren werd in het Hortensiapark de verjaardag van de bevrijding gevierd.

,,76 jaar geleden waren de mensen heel blij dat de vlag weer uit mocht hangen. Vaak moesten ze die zelf maken van lapjes stof”, hield voorzitter Henriëtte Verouden van de Stichting Helmond 25 september 1944 de bezoekers voor.

Het was voor het eerst dat de stichting de bijeenkomst zelfstandig georganiseerd had. Tot nu toe gebeurde dat samen met de gemeente. Uiteraard moest het in een versoberde vorm. Maximaal 250 gasten waren welkom. Zoveel waren er niet, misschien ook vanwege de regen, maar er was toch aardig wat volk op de viering afgekomen. Datzelfde weer was er de oorzaak van dat het Helmonds Muziek Corps verstek moest laten gaan.

Zwaar

,,Door het coronavirus is de vrijheid misschien minder voelbaar dan normaal”, sprak burgemeester Elly Blanksma. ,,Vooral ouderen en eenzamen hebben het zwaar. Maar op een dag als vandaag herinneren we ons wel die vrijheid, staan we stil bij onze voorspoed.”

De burgemeester vertelde het verhaal van Stiphoutenaar Maurits Hertzberger. Hij was zelf Joods, maar had een gemengd huwelijk en kon daardoor uit Duitse handen blijven. Zijn moeder en zus werden wel naar Auschwitz afgevoerd. Onder de naam Marinus bood hij verschillende Joodse jeugdigen een veilig onderduikadres. ,,Hij was een held. Zou u uw leven in de waagschaal stellen voor een vreemde? Ik kan alleen voor mezelf spreken en weet het nog niet zo zeker”, gaf Blanksma toe.

Quote Zelf moest ik vanavond vaak aan mijn opa denken. Die heeft in de oorlog gediend bij het KNIL Noël Silalahi, Jeugdburgemeester

Hielp Hertzberger de jeugd, gisteravond werd die alleen vertegenwoordigd door jeugdburgemeester Noël Silalahi. ,,We hebben eerder deze week wel in Mierlo-Hout de vrijheid gevierd met basisschoolleerlingen”, vertelde hij. Silalahi vindt vrijheid iets waar ook de jeugd bij stil moet staan. ,,Zelf moest ik vanavond vaak aan mijn opa denken. Die heeft in de oorlog gediend bij het KNIL.”

Virus

Dat er zo weinig jeugd was, heeft volgens Verouden alles te maken met het coronavirus. ,,In het verleden hebben we de jeugd er altijd flink bij betrokken en dat doen we straks weer. Voor deze keer waren we al lang blij dat we met zoveel mensen samen konden zijn.”

De zusjes Irma en Erica Martens zongen bij wijze van afsluiting een ode aan Helmond en de oorlogsklassieker We’ll meet again. Verouden sloot daar in haar laatste woorden op aan. ,,Normaal zouden we nu koffie drinken en napraten. Dat kan nu niet, maar we komen elkaar vast nog tegen.”