Sociaal werk blijft zorgpunt in Helmond

Helmond kent sinds 2018 ‘sociale teams’. Door nauwe samenwerking tussen sociaal werkers, werkcoaches en zorgverleners moeten mensen met problemen zo efficiënt en effectief mogelijk worden geholpen. De teams bestaan onder meer uit Wmo-consulenten, gezins- en jongerencoaches van diverse organisaties en maatschappelijk werkers van welzijnsinstelling LEVgroep. Al deze mensen worden aangestuurd door de gemeente.

Er kwam al snel kritiek op de werkwijze. LEVgroep-directeur Jasper Ragetlie schreef eind 2018 dat de gemeente zich te veel met de uitvoering bemoeide en dat dat contraproductief was. Bij haar afscheid van de LEVgroep vertolkte afgelopen zomer ook Jeanne Aerts dit geluid.

Opdracht te herijken

Na onderzoek is de gemeente tot dezelfde conclusie gekomen. ‘We hebben geconstateerd dat het nodig is om de opdracht van de sociale teams te herijken en toe te spitsen op hulp en ondersteuning’, schrijft het stadsbestuur in een voorstel aan de gemeenteraad. De teams komen nu extern bij een of meer zorgpartijen en de gemeente doet wat nodig is om die teams goed te laten draaien.

In een bijlage wordt hier dieper op ingegaan: ‘...We zijn onbedoeld afgedreven van de bedoeling om dichtbij in de leefomgeving hulp en ondersteuning te bieden.’ Het accent in de teams ligt te weinig op het direct ondersteunen van inwoners. Dat laatste gebeurt in minder dan tien procent van de gevallen. Vanaf 2022 moet het dus anders.

Zorgen bij adviesraad

Hoewel de Adviesraad Sociaal Domein de analyse van de gemeente deelt, heeft dat orgaan zorgen over de voorgestelde oplossing. Een belangrijk onderdeel daarvan is een nauwere samenwerking tussen de sociale teams enerzijds en vrijwilligersorganisaties, buurtinitiatieven, familieleden en mantelzorgers anderzijds. Maar wat betreft de laatste groep is het idee dat de regie bij de gemeente blijft liggen. De adviesraad spreekt van ‘een risico’.

Tweede punt van zorg is dat de gemeente wil kiezen voor (openbare) aanbesteding. Dat heeft ‘inmiddels op vele plaatsen een lager kwaliteitsniveau, lage klanttevredenheid en grotere faalkosten laten zien', stelt de adviesraad. Die koppelt een goede uitvoering vooral aan kennis van de stad en hoe die sociaal in elkaar zit en ‘een langjarige bereidheid om te investeren in (de inwoners van) Helmond’.

Volgende week dinsdag buigt de politiek zich over het onderwerp.