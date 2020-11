Soepbus rijdt even niet, eetpunten kerk schakelen over op afhaalmaaltijden

HELMOND - Je wil niet dat mensen niets te eten hebben. Je wil ook niet dat het coronavirus zich ‘door jou’ verspreidt. Het is wikken, wegen en pijnlijke beslissingen nemen voor organisaties die minima van een warme maaltijd voorzien. De soepbus rijdt voorlopig niet. De Caritas-eetpunten in Helmond delen afhaalmaaltijden uit.

Quote Er zijn mensen die niet zonder kunnen. Als we stoppen met het uitdelen van eten, heb je een groep die echt tekortkomt Simone Klarenbeek, Eetpunten Caritas

Het is met pijn in het hart, maar het kan even echt niet anders, zegt Wies Weekers van het Leger des Heils. De soepbus komt voorlopig niet langs in Helmond en Eindhoven. ,,Er komen te veel mensen tegelijk naar dezelfde plek. Dat mag niet. Het is niet dat we niet willen rijden. Je kunt geen risico nemen met de volksgezondheid.”

Gastvrij en veilig

De Caritas-eetpunten bij drie Helmondse kerken hebben de deuren moeten sluiten. Ook bij deze katholieke hulporganisatie die zich bezighoudt met het bestrijden van armoede en sociale onrechtvaardigheid worstelen ze met regels en risico’s. Ze hebben besloten eenvoudige afhaalmaaltijden aan te bieden. ,,Er zijn mensen bij die niet zonder kunnen. Als we stoppen, heb je een groep die echt tekortkomt”, zegt Simone Klarenbeek, mede-oprichtster van de eetpunten.

Ze proberen te doen wat ze kunnen binnen de richtlijnen. ,,We moeten verstandig zijn en iedereen veilig ontvangen. Alles coronaproof, maar het is wel belangrijk dat deze mensen eten krijgen”, aldus pastoor Erik Seidel van de Lambertusparochie. Met lijnen op de stoep, eenrichtingsverkeer, mondkapjesplicht en uitdelers die bezoekers waar nodig corrigeren worden in de St. Jozefkerk tasjes met avondeten uitgereikt.

Even wegblijven

,,Hoe duidelijker je bent, hoe beter het loopt”, aldus Klarenbeek. Zij organiseert de maaltijd in de Pauluskerk. De tassen met afhaalmaaltijden staan klaar, mensen wordt gevraagd verspreid te komen en meteen naar huis te gaan. Bezoekers die vooral voor het sociale en niet vanwege dringend geldgebrek komen, is verzocht nu even weg te blijven.

Het loopt volgens Klarenbeek best goed. ,,Het is soms lastig om mensen uit elkaar te houden. We moeten streng zijn. Als jullie je niet aan de regels houden, moeten we stoppen. Dat hebben we iedereen duidelijk gemaakt.”

Groepjes blijven rondhangen

Tijdens de hele coronacrisis is de soepbus blijven rijden. Vooral veel dak- en thuislozen en in ons land vastgelopen Oost-Europese arbeidsmigranten maken er gebruik van. Nu er nog maar twee personen samen mogen komen buiten, vindt het Leger des Heils het niet verantwoord door te gaan. Weekers: ,,We hebben het geprobeerd met afhalen; bakje soep, brood verpakt erbij, maar de aanloop is dan nog te groot.”

Een probleem is ook dat groepjes bezoekers blijven rondhangen in de buurt. Er zijn andere plaatsen waar de doelgroep wel kan eten, maar de soepbus moeten ze even missen. ,,We hopen over veertien dagen weer te kunnen rijden.”