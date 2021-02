Sokkeninzamelaars gezocht voor wereldrecordpoging langste waslijn

Uitgere­kend Jurgen Streppel lacht het laatst op De Braak: ‘Leek wel Champions League’

20 februari De fraaie ongeslagen reeks van Helmond Sport is ten einde. Uitgerekend het Roda JC van Jurgen Streppel zorgde vrijdagavond voor een katterig gevoel bij de Helmonders, die nu voorlopig een pas op de plaats moeten maken in de strijd om de play-offplaatsen. Het linkerrijtje is nog wél in zicht.