SP’er Islaratoeboen uit Helmond stopt als raadslid

Politie zoekt fietsster die klap kreeg in Helmond

15:15 HELMOND - De man die twee weken geleden fietsers klappen gaf in de omgeving van de President Rooseveltlaan in Helmond, heeft vlakbij de Veestraatbrug ook een vrouw geslagen. Dat is gebleken uit camerabeelden. De politie is op zoek naar deze vrouw.