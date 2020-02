SP’er Jelle de Graaf stopt als raadslid in Helmond

De Graaf is bezig aan zijn tweede periode in de Helmondse gemeenteraad. In de vorige raadsperiode (2014-2018) haakte hij om privéredenen in eerste instantie af. Eind 2014 kwam De Graaf alsnog in de raad, als opvolger van Harrie Schijvens, die vanwege gezondheidsklachten moest stoppen.