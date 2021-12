Spaans centrum in de Molenstraat: Wie is de man die hier knipoogt?

HELMOND - Het moet een gezellig feest zijn geweest, in het Spaans centrum aan de Molenstraat in Helmond. Met heel wat lege flessen Bavaria op tafel.

De man op de foto lijkt te knipogen naar de vrouw naast hem. Zij jasje is aan de strakke kant. En geheel naar de mode van die tijd, draagt hij een blouse met puntkraag.

Wie herkent zichzelf of anderen op deze foto? Om wat voor een feest gaat het. Op een andere foto is te zien dat op tafel een bordje staat met de tekst ‘Gereserveerd voor medewerkers’. Het zou dus om een bedrijfsfeest kunnen gaan. Destijds kende Helmond de nodige Spaanse gastarbeiders.

Een bordje op tafel geeft aan 'gereserveerd voor werknemers'.

Er zijn ook foto’s van twee voetbalelftallen met de vermelding ‘Spaans centrum’. Was het een voetbaltoernooi met feest na afloop? We horen het graag.

Voetbalelftal van het Spaans centrum.

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van de Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de beelden. Weet u meer over deze foto? Meld het via helmond@ed.nl. Vermeld bij onderwerp: Foto Jozef van den Broek.

Drukkerij Rimatie, Mierlo, 20-11-1969.

‘RI’ VAN RINUS, ‘MA’ VAN MAARTEN EN ‘TI’ VAN TINY: RIMATI

Mooi om te zien dat als digitale zoekmachines het laten afweten, herinneringen in de hoofden van mensen nog wel duidelijkheid kunnen geven. En nog mooier als iemand zich meldt die zelf op de foto staat

Over drukkerij Rimati in Mierlo wisten wij niets melden. Sjef Wannemakers weet er wél alles van. Hij herkende zichzelf op de foto die we vorige keer plaatsen. Sterker nog: hij noemt alle vijf de namen. Dat zijn van links naar rechts: Frans van de Vossenberg, Sjef zelf, Willy van der Putten, Leo Martens en Berry Nijland.

Samenvoeging voornamen

Textieldrukkerij Rimati lag aan de Tramweg in Mierlo. Eigenaar was Rinus Raaymakers. Wannemakers: ‘De naam van het bedrijf is een samenvoeging van de voornamen van hem (Ri), zijn oudste zoon Maarten (Ma) en vrouw Tiny (Ti).’

Oud-medewerker Cor van der Westen reageerde ook. Hij heeft een iets andere lezing. Volgens hem heet de middelste persoon Henk van der Putten. En de ‘Ri’ in de naam zou staan voor een zoon die Rinus heet.

Quote Omdat de drukpaste voor vijftig procent of meer uit white spirit bestond, hing er altijd een specifieke geur Sjef Wannemakers, Oud-werknemer Rimati

Wannemakers zegt dat bij Rimati vier handdruktafels van dertig meter lang stonden, waarop het witte doek werd vastgelijmd. ‘De natte stof hing na het bedrukken boven die tafels te drogen. Omdat de drukpasta voor vijftig procent of meer uit white spirit (terpentine) bestond, hing er altijd een heel specifieke geur.’

Er werd voornamelijk badstof bewerkt, voor dames- en kinderkleding, weet Wannemakers. ‘Vermeldenswaard is verder dat bij Rimati de eerste lycra is bedrukt voor de badpakkenlijn van Tweka in Geldrop.’

In Duitse handen

‘Ook reclame-artikelen, met in november kalenders. Wat op de foto is te zien is', stelt Van der Westen. Hij vertelt hoe het verder met het bedrijf is vergaan: ‘In 1970/1971 is Rimati veranderd in MTD: Mierlosche Textiel Drukkerij. Het bedrijf kwam in 1975 na verkoop in Duitse handen. Raaymakers richtte in Mierlo een nieuw bedrijf op: Brabantex. Bedrijfsleider Arie van den Broek begon voor zichzelf aan de Trasweg in Someren onder de naam La Moda.’

En die Arie is een broer van fotograaf Jozef. Dus is het niet zo toevallig dat die de foto maakte.