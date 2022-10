Spanning te snijden in soos Rozenhof; bestuursruzie is splijtzwam voor senioren in Helmond

Straalja­ger F-35 doet de koffiekop­jes in buitenge­bied van Milheeze nog nét niet rinkelen

DE PEEL – Geluidsoverlast van overvliegende straaljagers? In Helmond lijkt het mee te vallen. In Bakel ook. Maar in Milheeze, daar horen ze de F-35 al erg goed. En in het buitengebied van Milheeze? Daar valt de situatie heel simpel te omschrijven: daar is tijdens het landen en opstijgen in zuidwestelijke richting gewoon sprake van een enorme rotherrie.

18 oktober