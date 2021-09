Speelhuis en De Cacaofabriek straks eindelijk op eigen benen: meer vrijheid in programmering

Bavaria schenkt bij in nieuwe cao; loonsverho­ging voor personeel van Swinkels Family Brewers

14 september LIESHOUT - Swinkels Family Brewers in Lieshout, vooral bekend van Bavaria-bier, en de vakbonden zijn eruit: het personeel van de brouwerij krijgt in krap drie jaar tijd in etappes een loonsverhoging van 5 procent en er komt een nieuwe ouderenregeling. De leden zijn dinsdag hierover geïnformeerd.