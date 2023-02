Speeltuin Helmond West heropent voor nieuwe seizoen, entreeprijzen blijven gelijk

Brandende truck met 22 ton kaas op A67 bij Helden: weg richting Eindhoven weer vrij na spoedrepa­ra­tie

EINDHOVEN - De A67 is tot zaterdagochtend 10.30 uur dicht geweest vanuit de richting Venlo in de richting van Eindhoven. Vrijdagmiddag woedde er op de snelweg een brand in een vrachtwagen met een grote lading kaas. De weg was ook enige tijd dicht in de andere richting, tussen de knooppunten Leenderheide en Zaarderheiken. Inmiddels is de weg weer vrij.