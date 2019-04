Speeltuin Leonardus in Helmond op moderne toer

Een handjevol mensen was aanwezig bij de opening van de ‘nieuwe en verbeterde’ toestellen in Speeltuin Leonardus in Helmond. De ballonnen en vlaggetjes voorzagen de speeltuin van een feestelijke look. Een aantal toestellen is voorzien van een likje verf of opgeknapt. Daarnaast zijn er voor de kleintjes klimtoestellen bijgekomen. Maar blikvangers zijn de nieuwe houten kabelbaan en een soort ‘pratende boog‘. De kabelbaan was na zo‘n twintig jaar aan vervanging toe. Het pratende apparaat was er nog niet eerder.