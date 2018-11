Speuren in de oude foto's van de familie Wesselman, oud-bewoners van Kasteel Helmond

Belgisch circus Barones naar Helmond

9:33 HELMOND - Het was jarenlang vaste prik: circusvoorstellingen met Sinterklaas in Helmond. Met het einde van circus Herman Renz, dat zijn thuisbasis in Helmond had, kwam hier een einde aan. Oud-directeur Robert Ronday van Renz blies de traditie vorig jaar nieuw leven in. Met een eigen circus op het Havenpark. Dit keer haalt hij het Belgische circus Barones naar Helmond.