Spinazieshake als ontbijt voor gewichthef-kampioene Schepens uit Helmond

HELMOND - Danique Schepens uit Helmond tilt gewichten. Verdienstelijk. Ze is nationaal kampioen in haar gewichtsklasse 87+ kg geworden. Maar haar vizier is gericht op de Olympische Spelen.

Soms mag een topsporter even lekker zondigen, zo ook gewichthefster Danique Schepens. Na het behalen van de Nederlandse titel in haar gewichtsklasse 87+ kg trok de inwoonster van Helmond (29) een zak pepernoten open. ,,Even lekker snacken.'' Schaterlachend: ,,Maar ik volg alweer mijn dieet.''

En da's een zorgvuldig uitgekiend schema. ,,Alles wordt uitgestippeld. Hoeveel koolhydraten heb ik nodig. Hoeveel vetten.'' En dus geen boterham met hagelslag als ontbijt maar een

shake met eiwitten, spinazie en pindakaas. Een streng regime dat past bij hoge sportieve ambities: de in Aarle-Rixtel opgegroeide Schepens droomt van de Olympische Spelen over vier jaar.

Nog altijd rekte ze haar grenzen op

Die lat ligt hoog, maar is niet onhaalbaar. Ze beproeft binnenkort haar geluk in een lagere gewichtsklasse: de -87 kilogram. Gunstig voor de puntentelling, maar eerst moet ze nog vijf kilo kwijtspelen. Nog altijd rekt Schepens haar grenzen op. Op de NK in Almere stootte ze een persoonlijk record van 107 kg en ze heeft haar zinnen gezet op 112 kilo. ,,Wie weet zat dat er zondag al in, maar mijn eerste beurt was ongeldig en ik moest op safe gaan. Die titel telde.'' De missie slaagde en dus regende het berichtjes. ,,Ook van mijn oude landmachtcommandant. Leuk.''

De randvoorwaarden voor meer succes lijken daar. Schepens kan zich de komende tijd vol op haar sport richten: in het verleden moest ze vanwege haar baan bij de landmacht sportieve ambities op een lager pitje zetten als ze op missie ging, maar uitzendingen naar het buitenland liggen voorlopig niet in het verschiet. ,,Ik volg een traject van Defensie om algemeen militair geneeskundige te worden.''

Uitgedaagd tot gewichtheffen

En dus zien we Schepens de komende tijd vaak bikkelen in de onlangs naar Mierlo verhuisde CrossFit Fabriek, waar ze coach is. De gewichthefster roemt grondleggers Victor Martins de Carvalho en Stephen Henrotte als haar mentoren. Zij daagden Schepens uit om zich te richten op gewichtheffen. Dat ging haar vlot goed af. Bij een selectiewedstrijd voor het NK maakte ze meteen indruk. Niet veel later won ze warempel het NK. Nu is ze onder de vleugels van trainer Jeremy Regensburg en masseur Daan Meulendijks.