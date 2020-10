Spoedpost is haastklus voor Brabantse bouwers

Vroeg moeten ze er voor uit de veren bij De Meeuw en Kuijpers. De Oirschotse en Helmondse bouwers maken tempo om het St. Jans Gasthuis snel te voorzien van extra ruimte voor de eerste hulp. Het oplopende aantal coronapatiënten maakt dat het ziekenhuis volgende week wil beschikken over een tijdelijke extra spoedpost.

De Meeuw levert daarvoor zeven noodgebouwen. Kuijpers zorgt voor het installatiewerk, van ventilatiesystemen tot waterleidingen en brandmelders.

Het is de eerste opdracht uit de ziekenhuissector tijdens de tweede coronagolf voor de twee bedrijven en meer ligt in het verschiet. Het snel kunnen scheiden van mogelijke coronagevallen en andere patiënten is van groot belang. Zo kan de reguliere zorg zo goed mogelijk worden voortgezet.

Offertes van andere ziekenhuizen

,,Je ziet dat andere ziekenhuizen daarmee ook worstelen. Het scheiden van patiënten is belangrijker geworden om de eerste hulp open te houden", zegt commercieel directeur Jozine van de Linde van De Meeuw. Op haar bureau liggen offertes van andere ziekenhuizen, zowel in het zuiden als in het westen van het land. Ze vragen vooralsnog naar een enkel noodgebouw, alleen voor de eerste beoordeling van (corona)patiënten of voor een behandelruimte.

Het Weerter ziekenhuis heeft een complete post, inclusief ruimten voor sanitaire voorzieningen en opslag. Een 'verlengde spoedpost’ heet het daar, die volgens een woordvoerster flexibel kan worden ingezet. ,,We weten nog niet of we die gaan gebruiken voor de eerste opvang voor covidpatiënten of voor reguliere patiënten. Daarvoor hebben we nog verschillende scenario's.”

In het voorjaar tijdens de eerste virusgolf maakte het ziekenhuis gebruik van tenten voor extra opvang van patiënten. Kuijpers leverde daarvoor ook de installaties. Het werk is nu omvangrijker, vertelt Marco Nieskens van de Helmondse vestiging. ,,Vandaag starten en vrijdag klaar, dat is de grote opdracht.”

Grotere ploeg medewerkers

Vanaf zeven uur startte De Meeuw dinsdag met vier medewerkers met de plaatsing van de noodgebouwen. In de komende dagen is het net zo vroeg dag voor de installateurs van Kuijpers. Om de klus te klaren schakelt het een grotere dan gebruikelijke ploeg van acht mensen in. Omwille van de benodigde coronaspoed zijn ze deels even van andere opdrachten afgehaald.